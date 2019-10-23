За торговлю оружием задержали харьковчанина

Правоохранители разоблачили 52-летнего харьковчанина в продаже оружия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 октября у мужчины изъяли предмет, похожий на боевой пистолет системы «ТТ» и 3 боевых патрона к нему. Оружие злоумышленник сбыл за 6000 гривен.

Харьковчанина задержали, а все изъятое - направили на экспертное исследование.

Место приобретения оружия устанавливается

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения

Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.