 

За торговлю оружием задержали харьковчанина

23 октября 2019 г. 13:02
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Правоохранители разоблачили 52-летнего харьковчанина в продаже оружия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 октября у мужчины изъяли предмет, похожий на боевой пистолет системы «ТТ» и 3 боевых патрона к нему. Оружие злоумышленник сбыл за 6000 гривен. 

Харьковчанина задержали, а все изъятое - направили на экспертное исследование.

Место приобретения оружия устанавливается

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения

Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

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