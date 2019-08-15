Замглавы МинВОТ Грымчака и его помощника задержали за взятку в полмиллиона долларов

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УКУ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общей сумме 1,1 миллион долларов. Во время получения части средств в размере 480 тысяч долларов они были задержаны "на горячем".

Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов.

На видео, опубликованном на сайте СБУ, видно, как правоохранители изымают белую сумку, в которой находились 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах. Грымчак и его помощник были задержаны во время получения части средств в размере 480 тысяч американских долларов.

