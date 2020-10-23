"Заминирование" апелляционного админсуда в центре Харькова: из здания эвакуировали более трехсот человек

23 октября 2020 г. 15:38
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Информация о минировании Харьковского апелляционного суда на улице Гоголя,1 не подтвердилась, взрывчатку не нашли, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в здании суда на улице Гоголя, 1 поступило в полицию от работника судебной охраны 23 октября в 10:57.

По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали почти 5000 кв. метров помещений здания и прилегающей территории, эвакуировали 320 человек. 

При осмотре никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.        

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