"Заминирование" апелляционного админсуда в центре Харькова: из здания эвакуировали более трехсот человек

Информация о минировании Харьковского апелляционного суда на улице Гоголя,1 не подтвердилась, взрывчатку не нашли, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в здании суда на улице Гоголя, 1 поступило в полицию от работника судебной охраны 23 октября в 10:57.

По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали почти 5000 кв. метров помещений здания и прилегающей территории, эвакуировали 320 человек.

При осмотре никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.