В Пакистане столкнулись пассажирский и товарный поезда: 18 погибших

В результате столкновения пассажирского и товарного поездов возле города Рахимъяр-Хан на северо-востоке Пакистана погибли 18 человек и 67 ранены.

Пассажирский поезд двигался по маршруту Лахор-Кветта и столкнулся с грузовым составом. В результате аварии локомотив был полностью разрушен, повреждены три вагона.

В настоящее время ведется спасательная операция. Тела погибших и раненых вырезают из вагонов гидравлическими резаками.

Пострадавшие переводятся в ближайшие больницы Садыкабада. В провинции объявлено чрезвычайное положение.

Президент Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан выразили глубокую скорбь по поводу гибели людей в результате аварии.