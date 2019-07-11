 

В Пакистане столкнулись пассажирский и товарный поезда: 18 погибших

11 июля 2019 г. 16:45
Источник: Комментарии
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В результате столкновения пассажирского и товарного поездов возле города Рахимъяр-Хан на северо-востоке Пакистана погибли 18 человек и 67 ранены. 

Пассажирский поезд двигался по маршруту Лахор-Кветта и столкнулся с грузовым составом. В результате аварии локомотив был полностью разрушен, повреждены три вагона.

В настоящее время ведется спасательная операция. Тела погибших и раненых вырезают из вагонов гидравлическими резаками.

Пострадавшие переводятся в ближайшие больницы Садыкабада. В провинции  объявлено чрезвычайное положение.

Президент Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан выразили глубокую скорбь по поводу гибели  людей в результате аварии.

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