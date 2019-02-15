Женщина лишилась ноги после наезда двух авто: суд принял решение о виновниках

Октябрьский райсуд города вынес приговор двум водителям, которые по очереди сбили женщину-пешехода на Окружной дороге. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, ДТП произошло ранним утром 10 мая 2017 года на перекрестке Окружной дороге и переулка Маковского. Женщина переходила там дорогу, а водитель автомобиля Hyundai Accent, который двигался со скоростью более ста километров в час не сумел избежать столкновения, хотя и заметил пешехода.

В результате потерпевшая получила перелом голени и упала на дорогу, но сразу же после этого по ногам женщины проехал автомобиль Mazda 6. Пострадавшая получила открытый двойной перелом ноги и врачам не удалось спасти конечность. Правую ногу до верхней трети голени пришлось ампутировать.

Во время суда водитель Hyundai Accent ь признал свою вину, но возражал против "завышенных требований" о компенсации. Хотя добровольно возместил женщине 63 тысячи гривен. Что касается второго водителя, он и вовсе не признал себя виновным, утверждая, что в ДТП виноват другой водитель и пострадавшая женщина, которая не смотрела на дорогу. Обвиняемый заплатил женщине 3 тысячи гривен и сказал, что больше средств у него нет.

Судья принял решение освободить первого обвиняемого от ответственности по Закону Украины "Об амнистии в 2016 году", но мужчина должен заплатить 50 тысяч гривен компенсации. Водителя автомобиля Mazda приговорили к трем годам лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами 3 года. Также он должен будет возместить 210 тысяч ущерба - морального и материального - пострадавшей женщине.