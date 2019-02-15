Женщина лишилась ноги после наезда двух авто: суд принял решение о виновниках

15 февраля 2019 г. 11:08
368 просмотров

Октябрьский райсуд города вынес приговор двум водителям, которые по очереди сбили женщину-пешехода на Окружной дороге. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, ДТП произошло ранним утром 10 мая 2017 года на перекрестке Окружной дороге и переулка Маковского. Женщина переходила там дорогу, а водитель автомобиля Hyundai Accent, который двигался со скоростью более ста километров в час не сумел избежать столкновения, хотя и заметил пешехода.

В результате потерпевшая получила перелом голени и упала на дорогу, но сразу же после этого по ногам женщины проехал автомобиль Mazda 6. Пострадавшая получила открытый двойной перелом ноги и врачам не удалось спасти конечность. Правую ногу до верхней трети голени пришлось ампутировать. 

Во время суда водитель Hyundai Accent ь признал свою вину, но возражал против "завышенных требований" о компенсации. Хотя добровольно возместил женщине 63 тысячи гривен.  Что касается второго водителя, он и вовсе не признал себя виновным, утверждая, что в ДТП виноват другой водитель и пострадавшая женщина, которая не смотрела на дорогу. Обвиняемый заплатил женщине 3 тысячи гривен и сказал, что больше средств у него нет. 

Судья принял решение освободить первого обвиняемого от ответственности по Закону Украины "Об амнистии в 2016 году", но мужчина должен заплатить 50 тысяч гривен компенсации.  Водителя автомобиля Mazda  приговорили к трем годам лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами 3 года. Также он должен будет возместить 210 тысяч ущерба - морального и материального - пострадавшей женщине.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.