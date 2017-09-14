Женщина пыталась перевезти через границу наркотики в косметичке

Гражданка Украины ехала на автобусе из Днепра в Москву. На ее личные вещи сработала служебная собака харьковских таможенников.

Как сообщает пресс-служба ГФС Харьковской области, происшествие случилось вчера, 13 сентября, в пункте пропуска "Гоптовка".

В ходе осмотра дорожной сумки собака указала на косметичку и бюстгальтер, где, как выяснилось, и были спрятаны два свертка с коноплей. По словам женщины, «травку» она везла для собственного потребления.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

