Женщина пыталась перевезти через границу наркотики в косметичке

14 сентября 2017 г. 11:54
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Гражданка Украины ехала на автобусе из Днепра в Москву. На ее личные вещи сработала служебная собака харьковских таможенников.

Как сообщает пресс-служба ГФС Харьковской области, происшествие случилось вчера, 13 сентября, в пункте пропуска "Гоптовка".

В ходе осмотра дорожной сумки собака указала на косметичку и бюстгальтер, где, как выяснилось, и были спрятаны два свертка с коноплей. По словам женщины, «травку» она везла для собственного потребления.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
 

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