Жертвами расстрела на Житомирщине стали АТОшники

Семь человек, которых расстреляли на Житомирщине, были добровольцами АТО. Самому младшему из них было 30 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы полиции Житомирской области Алла Ващенко. Также она сообщила, что самому старшему из погибших было 60 лет.

"Погибли на месте происшествия семь человек. Да, это было все добровольцы АТО. Самый молодой 1990 года рождения, самый старший 1960-го года", - заявила Ващенко.

Напомним, на берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян. Арендатор водоема, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал стрелять. В результате он убил 7 человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.