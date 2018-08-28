Жестокое убийство таксиста на Харьковщине. Подозреваемый задержан

28 августа 2018 г. 18:51
Автор: Светлана Еченина
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На Харьковщине задержан ранее неоднократно судимый 30-ти летний житель города Красноград. Мужчина подозревается в убийстве таксиста, которое произошло накануне. Следователями предварительно установлено, что утром 27 августа злоумышленник находился в селе Песчанка. Он подошел к водителю такси, ударил его ножом, положил на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области.

Впрочем, по дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. После чего покинул автомобиль с телом погибшего и скрылся, рассказали правоохранители

Алексей Стрелец, нач. Красноградского ОП

На пошуки зловмисника був негайно залучений весь особовий склад Красноградського ВП та працівники карного розшуку. Поліцейські встановили особу причетну до вбивства та цього ж дня затримали злочинця. Зловмисником виявився 30-ти річний мешканець міста Красноград

Злоумышленник задержан.

Свою причастность к убийству мужчина не отрицает.

Факт происшествия  внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - это умышленное убийство и ч. 3 ст. 289 - это незаконное завладение транспортным средством. За совершение преступлений мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

 

Видео: 

Жестокое убийство таксиста на Харьковщине. Подозреваемый задержан - 28.08.2018

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