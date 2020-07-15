Жителя Изюма задержали за уличный грабеж в Харькове

15 июля 2020 г. 16:44
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В Холодногорском районе Харькова накануне днем ограбили 31-летнюю женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие случилось 14 июля в 13:00. 

Неподалеку от трамвайного круга неизвестный подошел к женщине и толкнул ее, а затем выхватил сумку из рук потерпевшей и побежал.

Работники полиции, ставшие свидетелями преступления, задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний житель города Изюма.

При  поверхностном осмотре у мужчины полицейские обнаружили вещественные доказательства. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. 

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы. 

Решается вопрос об избрании задержанному подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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