Жителя Люботина задержали за поножовщину во время ссоры: пострадавший - в тяжелом состоянии

Правоохранители задержали жителя Люботина, который едва не убил человека.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 октября в Люботинскую больницу в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением доставили 34-летнего местного жителя.

Прибывшие правоохранители установили, что тяжелое ранение потерпевшему нанес 31-летний житель поселка.

Злоумышленник ударил своего оппонента кухонным ножом в живот во время ссоры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания.