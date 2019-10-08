 

Жителя Люботина задержали за поножовщину во время ссоры: пострадавший - в тяжелом состоянии

08 октября 2019 г. 20:40
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Правоохранители задержали жителя Люботина, который едва не убил человека. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 октября в Люботинскую больницу в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением доставили 34-летнего местного жителя.

Прибывшие правоохранители установили, что тяжелое ранение потерпевшему нанес 31-летний житель поселка. 

Злоумышленник ударил своего оппонента кухонным ножом в живот во время ссоры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания.

 

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