Жителя Таиланда убило током во время игры на смартфоне

04 декабря 2019 г. 11:50
Источник: Корреспондент.net
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Житель Таиланда умер от удара током во время игры на включенном в розетку смартфоне. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в тайском городе Чонбури с 28-летним Киттисаком Мункитти. Мужчина заперся у себя в комнате, чтобы поиграть на смартфоне. В это время его 57-летняя мать несколько раз просила его помочь с уборкой по дому, но тот игнорировал ее слова.

Когда женщина уходила на работу, она зашла в комнату к сыну. Сначала ей показалось, что мужчина спит, поэтому она обругала его за нежелание помочь. Затем мать заметила на руках Мункитти ожоги и вызвала полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. Предварительной версией его кончины стал удар током от заряжающегося гаджета. Точную причину установит экспертиза.

 

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