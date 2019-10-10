 

Злоумышленников, занимавшихся подрывами банкоматов на Харьковщине, задержали

10 октября 2019 г. 17:00
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Злоумышленников, занимавшихся подрывами банкоматов на Харьковщине, задержали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 9 октября в 00:45 в поселке Буды наряд батальона полиции особого назначения остановил для проверки автомобиль «Ford Sierra». 

При осмотре в салоне автомобиля в нем обнаружили газовое оборудование со шлангами и электропроводами, рации, две ручные гранаты и взрыватели к ним, нож, рюкзак с инструментами, распечатанные гугл-карты поселка Березовка с отметками и другие подозрительные вещи.

В салоне автомобиля находились трое жителей Харьковского района 29, 36 и 39 лет. По предварительной информации, мужчины направлялись в поселок Березовка с целью подрыва банкомата. 

Во время следственных действий с задержанными была установлена ​​причастность 29-летнего мужчину к повреждению банкомата в городе Люботин и кражи денег в сумме более 148 000 гривен в июле текущего года. 

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления. В соответствии с санкциями ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. 

36 и 39-летним мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Задержанные проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Харьковской области, связанных с повреждением имущества банковских учреждений. Следственные действия продолжаются.

Следствие проверяет их причастность к совершению нескольких таких преступлений на территории области в текущем году.

 

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