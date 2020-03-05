21-й тур украинской Премьер-Лиги. Всё трио лидеров победило

Донецкий "Шахтер", возглавляющий турнирную таблицу Премьер-Лиги, крупно победил в Харькове команду "Днепр-1".

"Шахтер" выиграл 4:1, забив все свои четыре гола еще в первом тайме. Отличились Кривцов, Мораес, Тайсон и Коноплянка. "Днепр-1" ответил после перерыва голом Супряги с пенальти.

Также в 21-м туре выиграли и луганская "Заря" - 2:0 у "Львова", и киевское "Динамо" - также 2:0 у "Колоса" из Коваливки.

"Шахтер", набрав 56 очков, возглавляет турнирную таблицу. У "Зари", идущей на 2-м месте, 43 очка. У "Динамо" - 42 очка и 3-е место.