5:0. Бразилия начала с разгрома отбор на ЧМ-2022 по футболу

Покуражились

Состоялся первый тур южноафриканского отбора на чемпионат мира-2022, финальная часть которого состоится в Катаре.

Наиболее крупный счет в первом туре зафиксирован в матче сборных Бразилии и Боливии – 5:0.

Маркиньос открыл счет. Затем голевой дубль сделал Фирмино. После чего был довольно абсурдный автогол, когда мяч влетел в ворота от головы боливийца Хосе Карраско. И, наконец, Коутиньо своим голом подвел итог разгрому.

Следует отметить, что Неймар, хоть и не забил Боливии, но отдал два голевых паса – на Фирмино и Коутиньо, а также неоднократно демонстрировал впечатляющую обводку соперников.