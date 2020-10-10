5:0. Бразилия начала с разгрома отбор на ЧМ-2022 по футболу

10 октября 2020 г. 16:18
Автор: Виталий Лабскир
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Покуражились

Состоялся первый тур южноафриканского отбора на чемпионат мира-2022, финальная часть которого состоится в Катаре.

Наиболее крупный счет в первом туре зафиксирован в матче сборных Бразилии и Боливии – 5:0.

Маркиньос открыл счет. Затем голевой дубль сделал Фирмино. После чего  был довольно абсурдный автогол, когда мяч влетел в ворота от головы боливийца Хосе Карраско. И, наконец, Коутиньо своим голом подвел итог разгрому.

Следует отметить, что Неймар, хоть и не забил Боливии, но отдал два голевых паса – на Фирмино и Коутиньо, а также неоднократно демонстрировал впечатляющую обводку соперников.

 

 

Видео: 

Brasil 5-0 Bolivia: RESUMEN y GOLES del partido | Primera fecha CLASIFICATORIAS QATAR 2022

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