6:6. Впервые в футбольном еврокубковом матче обе команды забили более 5-ти голов до серии пенальти

Невообразимый сценарий. Началось всё с того, что 9 футбоилстов одной команды заболели коронавирусом.

В одном из матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встречались сербская «Бачка Топола» и румынский ФКСБ, ранее имевший название «Стяуа».

У 9-ти футболистов ФКСБ был диагностирован коронавирус, в результате чего румынская команда вышла играть практически резервным составом.

Основное время матча завершилось вничью 4:4. В овертайме обе команды забили еще по два гола. Вышло - 6:6. Это первый случай в истории еврокубков, когда оба соперника провели более 5-ти голов до серии послематчевых пенальти.

В серии же 11-метровых ФКСБ одержал победу - 5:4 и в итоге при столь невообразимых обстоятельствах вышел в следующий квалификационный раунд Лиги Европы.