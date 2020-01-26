7:0 от итальянской команды украинца Малиновского с голом с центра поля

26 января 2020 г. 13:04
Автор: Виталий Лабскир
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В матче 21-го тура итальянской серии "А" одна команда разгромила другую с разницей в 7 мячей.

Именно так опозорились футболисты "Торино" проиграв дома "Аталанте" - 0:7.

При этом особого внимания заслуживает один из голов Йосипа Иличича, сделавшего хет-трик.

Иличич исполнил штрафной с центра поля. Увидев, что голкипер "Торино" далеко вышел из ворот, Иличич пробил по воротам и  забил гол. Ниже, в обзоре матча, этот гол на 2:02.

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Млиновский вышел в этм матче на замену на последние 20 минут, как раз вместо Иличича, при счете 5:0. Малиновский результативными действиями не отметился.

Видео: 

Torino 0-7 Atalanta | Ilicic Bags a Hat-Trick as Atalanta Thrash Torino! | Serie A TIM

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