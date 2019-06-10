Арбитр, посмотрев видеозапись, засчитал гол-фантом

Вратарь думал, что парировал бросок.

В 6-м матче финала плей-офф Кубка Стэнли между "Бостоном" и "Сент-Луисом" в третьем периоде при счете 3:0 в пользу "Бостона" хоккеист "Сент-Луиса" Райан О'Райлли нанес бросок по воротам. Вратарь "Бостона" Туукка Раск шайбу отбил. Но гол все равно был засчитан.

Арбитр, помотрев видеоповтор, определил, что шайба пересекла линию ворот. Так, благодаря голу-фантому, счет стал 3:1. Финальный же свисток зафиксировал победу "Бостона" 5:1.

А счет в серии до четырех побед стал ничейным - 3-3. Таким образом, обладателя Кубка Стэнли-2019 назовет решающий, 7-й матч.