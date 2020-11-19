Арбитра "вырубили" мячом в женском футбольном матче

Бывает и такое.

В матче 8-го тура женского чемпионата Испании по футболу между командами "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао) арбитр Сара Фернандес Чеферино добавила 4 минуты к основному времени матча.

"Атлетик" проигрывал 0:1 и на 90+1 минуте получил право на угловой. После розыгрыша углового футболистка "Атлетика" наносила удар по ворота "Реала". Но мяч не долетел до ворот, поскольку на пути маяча оказалась арбитр.

Мяч угодил в глаз Саре Фернандес Чеферино и отправил девушку в нокаут.

В результате Сара Фернандес Чеферино вынуждена была покинуть поле, а оставшиеся игровые минуты управляла матчем заменившая ее четвертый член судейской бригады.

Остается добавить, что футболистки "Реала" удержали победу 1:0.

Нижн - видео матча. Нокаут, в котором оказалась арбитр, на 1:37:30.