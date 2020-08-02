"Аталанта" Руслана Малиновского проиграла, но завершила сезон на призовом месте

Закончился чемпионат Италии по футболу.

В центральном матче заключительного тура "Аталанта" из Бергамо принимала миланский "Интер" и проиграла 0:2, пропустив голі на 1-й и 20-й минутах матча. Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на последние полчаса этого матча.

В случае победы "Аталанта" стала бы серебряным призером чемпионата Италии. Проиграв же, сохранила за собой "бронзовое" 3-е место, благодаря тому, что в параллеьном матче римский "Лацио" уступил "Наполи" - 1:3.

В итоге туринский "Ювентус", набрав 83 очка стал чемпионом Италии, у "Интера" - 82 и 2-е место. "Аталанта" и "Лацио" набрали по 78 очков. При этом "Аталанта" оказалась по личным показателям 3-й, а "Лацио" - 4-м. Все эти четыре команды будут представлять Италию в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.