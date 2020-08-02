"Аталанта" Руслана Малиновского проиграла, но завершила сезон на призовом месте

02 августа 2020 г. 12:53
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Закончился чемпионат Италии по футболу.

В центральном матче заключительного тура "Аталанта" из Бергамо принимала миланский "Интер" и проиграла 0:2, пропустив голі на 1-й и 20-й минутах матча. Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на последние полчаса этого матча.

В случае победы "Аталанта" стала бы серебряным призером чемпионата Италии. Проиграв же, сохранила за собой "бронзовое" 3-е место, благодаря тому, что в параллеьном матче римский "Лацио" уступил "Наполи" - 1:3.

В итоге туринский "Ювентус", набрав 83 очка стал чемпионом Италии, у "Интера" - 82 и 2-е место. "Аталанта" и "Лацио" набрали по 78 очков. При этом "Аталанта" оказалась по личным показателям 3-й, а  "Лацио" - 4-м. Все эти четыре команды будут представлять Италию в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

Видео: 

Atalanta 0-2 Inter | Early Young and D’Ambrosio Strikes Stun Atalanta! | Serie A TIM

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53