 

Автомобильный слалом. Высокий уровень харьковских гонщиков

22 октября 2019 г. 16:51
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В украинском автоспорте завершается сезон 2019-го года. Четвертым этапом закончилась в Харькове одна из самых престижных отечественных гоночных серий по скоростному автомобильному слалому. Львиную долю наград добыли харьковские гонщики.

Харьков в очередной раз подтвердил свое реноме столицы украинского автоспорта как по количеству соревнований, проходящих здесь, так и по высокому уровню харьковских автогонщиков, принимающих в них участие. Состоялся 4-й заключительный этап Национальной гоночной серии по скоростному автомобильному слалому "Лихолет 2019". Гонка собрала
24 пилотов из Харькова, Сум, Днепра и других городов. Победители и призеры определялись в семи классах. Харьковчанин Максим Головко стал победителем этой серии уже второй год подряд.

Максим Головко, победитель соревнований:

Была достаточно напряженная борьба на первых нескольких проездах. Потом получилось завоевать лидерство и держался до конца на лидирующей позиции.

Среди триумфаторов серии "Лихолет 2019" также харьковчанин Эдуард Разумовский, братья Илья и Никита Черняев, Александр Ильин и Дарья Гусева.

Алексей Беседин, президент автобмобильного клуба "Харьков":

Сегодня завершился этот этап и завершился сезон. Наверное, не самый легкий сезон этого года. Но сегодня мы наградили победителей.

По результатам серии многие гонщики кроме кубков получат еще и почетные звания кандидатов в мастера спорта.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.