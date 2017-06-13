Автослалом. Лучшие украинские гонщики боролись в Харькове за победу

В Украине в разгаре сезон в автоспорте. Харьков принял сразу два крупных турнира по автомобильному слалому. В соревнованиях выступили ведущие украинские автогонщики.

Автомобильный клуб "Харьков" провел сразу две гонки - вторые этапы чемпионата Украины и национальной гоночной серии по скоростному автомобильному слалому. На этот раз харьковские команды не смогли похвастаться победой, зато праздник был на черкасской улице.

Андрей Ероменко, гонщик из Черкасс:

Я рад, что команда автомобильного клуба "Черкассы" заняла первое место в двух зачетах. Меня это не может не радовать. А вообще чемпионат Украины уже прошел второй этап, и все достаточно удачно складывается.

Целую коллекцию побед в различных классах собрал в индивидуальных зачетах киевлянин Максим Шиков.

Максим Шиков, победитель 2-го этапа чемпионата Украины по автослалому:

Ну я в восторге. Шесть раз выходить на подиум - это рекорд моей жизни. Я еще никогда так часто не выходил на подиум за одну гонку.

Всего же в соревнованиях принимали участие 35 автомобилистов из Киева, Черкасс, Полтавы, Ахтырки и Славянска. Практически все участники - ведущие украинские автогонщики.

Алексей Беседин, организатор соревнований:

Чемпионат Украины есть чемпионат Украины - это сильнейшие гонщики Украины, которые показали сегодня великолепные машины, великолепное вождение.

Третий этап национальной гоночной серии состоится через месяц.