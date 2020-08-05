Автослалом - самая популярная дисциплина автомобильного спорта

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Харькове в этом сезоне удалось провести уже второй этап Национальной гоночной серии по автмобильному слалому "Лихолет-2020". Причем участников соревнований собралось даже больше, чем собирается на этапы чемпионата Украины

Автомобильный слалом - это самая популярная дисциплина автоспорта, поскольку позволяет соревноваться на собственных, даже специально не модернизированных машинах. На втором этапе Национальной гоночной серии по автмобильному слалому "Лихолет-2020" победители на призеры определялись в семи классах.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

У нас было 46 участников. Это очень много и для нашей Украины сейчас и вообще для автоспорта. И мы ждем следующего этапа и завершения, конечно, в этом году этой гоночной серии.

Украшением же этого этапа стало выступление действующего чемпиона Украины по ралли Сергея Ивченко. В автослаломе он победил на этапе сразу в двух наиболее престижных классах.

Сергей Ивченко, победитель соревнований:

Сегодня была очень классная борьба в нашем классе. С Пашей у нас была клевая заруба. Мы здорово боролись, и нам все очень понравилось.

Уже на втором этапе в этом сезоне победу одержал Станислав Захаров. Также победителями в своих классах стали, в частности, Александра Портянова и Тарас Тесло. Между тем, харьковский календарь автосоревнований становится все более насыщенным. В конце августа вблизи Дергачей состоится этап Кубка Украины по ралли "ХАДО DRC 2020".