Баскетболист получил травму из-за порвавшегося кроссовка. Акции компании - производителя кроссовок резко обвалились

Некачественная экипировка привела к травме баскетболиста на первой минуте матча. Травма имела последствия, как оказалось, не только для здоровья пострадавшего.

На матч университетской америнканской команды "Дьюк Блю Девилз" против принципиального соперника из Северной Каролины пожаловал 44-й президент США Барак Обама.

На глазах Обамы уже на 30-й секунде поединка разыгралась трагедия с главной звездой "Дьюка" Зионом Уильямсоном. Баскетболист упал и травмировал колено из-за того, что сломалась подошва кроссовки.

У Уильямсона диагностировано растяжение связок. На восстановление потребуется неделя.

Между тем, из-за случившегося акции популярной спортивной компании, производящей данные кроссовки, обвалились почти на 2%. И на этом фоне выросли акции конкурирующих компаний.