Беглый кубинский боксер-супертяж Луис Ортис жестко нокаутировал соперника

30 июля 2018 г. 12:53
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Кубнский боксер-супертяж Луис Ортис, сбежавший в США, одержал убедительную победу после единственного пражения в своей карьере, которое он потерпел четыре месяца назад от американца Деонтея Уайлдера.

Ортис на сей раз дрался в Лос-Анджелесе против румына Развана Кожану.

Бой продлился два неполных раунда - до тех пор, пока Ортис пробил двухударную связку. Кожану от пропущенных ударов повалился вперед, трижды пытался подняться, но так и не удержался на ватных ногах.

Ортис одержал свою 29-ю победу (при этом 25-ю - нокаутом) в 30-ти боях, проведенных на профессиональном ринге.

Видео: 

Luis Ortiz vs Razvan Cojanu FULL FIGHT KO

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