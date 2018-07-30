Беглый кубинский боксер-супертяж Луис Ортис жестко нокаутировал соперника

Кубнский боксер-супертяж Луис Ортис, сбежавший в США, одержал убедительную победу после единственного пражения в своей карьере, которое он потерпел четыре месяца назад от американца Деонтея Уайлдера.

Ортис на сей раз дрался в Лос-Анджелесе против румына Развана Кожану.

Бой продлился два неполных раунда - до тех пор, пока Ортис пробил двухударную связку. Кожану от пропущенных ударов повалился вперед, трижды пытался подняться, но так и не удержался на ватных ногах.

Ортис одержал свою 29-ю победу (при этом 25-ю - нокаутом) в 30-ти боях, проведенных на профессиональном ринге.