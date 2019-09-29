 

Бегун дотащил на себе до финиша сильно уставшего соперника

29 сентября 2019 г. 18:51
Автор: Виталий Лабскир
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Трогательный эпизод случился на чемпионате мира по легкой атлетике в столице Катара - Дохе.

В предварительном забеге на 5000 метров Бриам Дамо из Гвинеи-Бисау счел необходимым помочь добраться до финиша Джонатану Басби из Арубы.

Басби настолько устал, что на последнем круге уже был не в состоянии даже разогнуться.

Дамо сначала подхватил Басби под руку, а затем фактически протащил на себе до финишной черты.

В конце концов Басби был дисквалифицирован, в соотвтетсвии с пунктом правил, запрещающим помощь от посторонних лиц, в том числе от соперников. А вот благородный Дамо установил свой личный рекорд - 18 минут 10.87 сек., что, конечно же, значительно уступает результатам не только мировых лидеров, но и середняков на этой 5-тикилометровой дистанции.

 

Видео: 

Braima Suncar Dabo and Jonathan Busby at the World Athletics Champs

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