Бессовестный гол

17 сентября 2017 г. 14:15
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Футболист, забивший гол, поступил подло. Однако взятие ворот было зафиксировано.

В матче третьего немецкого футбольного дивизиона между "Карл Цейсс Йеной" и "Меппеном" футболисты "Меппена" выигрывали к 57-й минуте со счетом 2:0.

В этот момент в игровом эпизоде получил травму футболист "Йены", и игроки "Меппена" остановились, дабы тому оказали помощь.

Но арбитр не остановил матч, чем воспользовался игрок "Йены" Зёрен Айсман и беспрепятсвенно направил мяч в ворота "Меппена".

Хотя игроки "Меппена" апеллировали к совести айсмана и пытались убедить арбитра, что такой гол нельзя засчитывать, судья указал на центр поля, и счет стал минимальным 2:1.

Следует еще добавить, что тот же Айсман забил в этом матче еще раз, и игра в итоге завершилась вничью - 2:2.

 

Видео: 

Strittige Szene am 8. Spieltag: Jenas Sören Eismann eiskalt | Sport im Osten | MDR

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