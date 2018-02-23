Бобслеистка команды олимпийских атлетов России попалась на допинге

23 февраля 2018 г. 13:39
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Новый допинговый скандал разразился на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане. Его фигуранка бобслеистка из олимпийских атлетов России (ОАР) Надежда Сергеева.

Ее допинг-проба, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенный препарат.

На Олимпиаде в Пхенхчане Сергеева заняла 12-е место в двойках в паре с Анастасией Кочержовой.

Сергеева – бывшая легкоатлетка, мастер спорта международного класса в многоборье. В бобслей перешла в 2010 году. В 2016-м в пробе Сергеевой был найден мельдоний, позже россиянка была амнистирована и вновь допущена до международных соревнований.

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