Боец из Харьковской области стал чемпионом One Fighting Championship

19 ноября 2019 г. 13:45
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Родившийся в Краснограде и тренировавшийся в Харькове Роман Крыкля достиг громкого успеха в смешанных единоборствах.

Крыкля стал чемпионом одного из топовых промоушенов Азии One Fighting Championship. Чемпионский титул он добіл в бою против марокканца Тарика Хабеза.

В первом раунде Хабез работал первым номером и несколько раз жестко попал по украинцу.

Но Крыкля выдержал и как следует ответил во 2-м раунде. Уже на 11-й секунде второго раунда Крыкля отправил Хабеза в тяжелый нокдаун. В принципе, рефери мог бы останавливать бой. Однако дал продолжить. В результате еще два нокдауна подряд, и закономерная остановка поединка с присуждением Крыкле победы техническим нокаутом.

Видео: 

Tarik Khbabez vs. Roman Kryklia | ONE Full Fight | November 2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.