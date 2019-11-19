Боец из Харьковской области стал чемпионом One Fighting Championship

Родившийся в Краснограде и тренировавшийся в Харькове Роман Крыкля достиг громкого успеха в смешанных единоборствах.

Крыкля стал чемпионом одного из топовых промоушенов Азии One Fighting Championship. Чемпионский титул он добіл в бою против марокканца Тарика Хабеза.

В первом раунде Хабез работал первым номером и несколько раз жестко попал по украинцу.

Но Крыкля выдержал и как следует ответил во 2-м раунде. Уже на 11-й секунде второго раунда Крыкля отправил Хабеза в тяжелый нокдаун. В принципе, рефери мог бы останавливать бой. Однако дал продолжить. В результате еще два нокдауна подряд, и закономерная остановка поединка с присуждением Крыкле победы техническим нокаутом.