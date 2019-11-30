Боец ММА нокаутировал в первом раунде стронгмена в бою по правилам бокса

30 ноября 2019 г. 13:12
Автор: Виталий Лабскир
84 просмотра

Нокаут случился на последних секундах первого раунда.

Российский боец ММА Федор Емельяненко и российский в прошлом тяжелоатлет и пауэрлифтер, а ныне стронгмен Михаил Кокляев вышли в Москве в боксерский ринг и по правилам бокса выявили сильнейшего.

Кокляев в дебюте первого раунда несколько раз попал по Емельяненко, но не нанес серьезного урона. От попаданий же Емельяненко у Кокляева несколько раз подгибались ноги.

При этом Еельяненко давал сопернику время на воостановление и не спешил добивать. Но, в конце концов, добил на последних секундах первого раунда. Кокляев тяжело упал, сумел подняться до того, как рефери досчитал до 10-ти, однако продолжать бой уже был не в состоянии.

Емельяненко, как победитель, получил за это боксерское шоу один миллион рублей. Побитый Кокляев - 500 тысяч.

Видео: 

КОКЛЯЕВ. Полная запись боя с Емельяненко / Слова после поединка

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.