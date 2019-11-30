Боец ММА нокаутировал в первом раунде стронгмена в бою по правилам бокса

Нокаут случился на последних секундах первого раунда.

Российский боец ММА Федор Емельяненко и российский в прошлом тяжелоатлет и пауэрлифтер, а ныне стронгмен Михаил Кокляев вышли в Москве в боксерский ринг и по правилам бокса выявили сильнейшего.

Кокляев в дебюте первого раунда несколько раз попал по Емельяненко, но не нанес серьезного урона. От попаданий же Емельяненко у Кокляева несколько раз подгибались ноги.

При этом Еельяненко давал сопернику время на воостановление и не спешил добивать. Но, в конце концов, добил на последних секундах первого раунда. Кокляев тяжело упал, сумел подняться до того, как рефери досчитал до 10-ти, однако продолжать бой уже был не в состоянии.

Емельяненко, как победитель, получил за это боксерское шоу один миллион рублей. Побитый Кокляев - 500 тысяч.