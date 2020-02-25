Боец MMA сумел продолжить и закончить поединок со сломанным позвоночником

25 февраля 2020 г. 18:37
Автор: Виталий Лабскир
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Сначала был запрещенный удар коленом в позвоночник.

В Екатеринбурге (Россия) на турнире по смешанным единоборствам встречались россиянин Тимур Нагибин и Михаил Одинцов из Беларуси.

В первом раунде Одинцов нанес удар сзади коленом в позвоночник Нагибину. Ниже этот момент на видео боя на 6:05.

Поединок был приостановлен, Нагибин перетерпел боль и продолжил драться.

Бой продлился все три отведенных регламентом раунда, после чего Одинцов был признан победителем по очкам.

Нагибин пожаловался, что не чувствует ног, и после госпитализации оказалось, что у него перелом позвоночника.

 

Видео: 

Финал квалификации PFL | Тимур Нагибин, Россия vs Михаил Одинцов, Белоруссия | RCC: Road to the PFL

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