Боец MMA сумел продолжить и закончить поединок со сломанным позвоночником

Сначала был запрещенный удар коленом в позвоночник.

В Екатеринбурге (Россия) на турнире по смешанным единоборствам встречались россиянин Тимур Нагибин и Михаил Одинцов из Беларуси.

В первом раунде Одинцов нанес удар сзади коленом в позвоночник Нагибину. Ниже этот момент на видео боя на 6:05.

Поединок был приостановлен, Нагибин перетерпел боль и продолжил драться.

Бой продлился все три отведенных регламентом раунда, после чего Одинцов был признан победителем по очкам.

Нагибин пожаловался, что не чувствует ног, и после госпитализации оказалось, что у него перелом позвоночника.