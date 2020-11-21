Боксер, фактически находившийся в нокауте, оставался на ногах

Рефери вмешался, но позже, чем следовало.

В Минске прошел вечер бокса Kold Wars 3. В главному бою зв титул емпиона WBO Global в полутяжелом весе дрались два российских боксера Руслан Файфер и Али Измайлов.

Это был 10-тираундовый бой. К концу 9-го раунда Файфер уже совершенно обессилел и был не в состоянии защищаться. При этом, пропуская тяжелые удары Измайлова, Файфер умудрялся продолжать стоять на ногах.

За 15 секунд до завершения 9-го раунда рефери все же спас Файфера от его собственной храбрости и зафиксировал победу Измайлова техническим нокаутом.

Ниже - видео боя. Его развязка с 34:00.