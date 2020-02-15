Боксер, отправлявший Ломаченко в нокдаун, победил зрелищным нокаутом

15 февраля 2020 г. 17:56
Автор: Виталий Лабскир
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Экс-чемпион мира по боксу венесуэлец Хорхе Линарес добыл непростую, но очень зрелищную победу.

Линарес дрался против мексиканца Карлоса Моралеса.

В 1-м раунде соперники столкнулись головами, и у Линареса от этого случилось рассечение.

По завершении 2-го раунда Линарес и Моралес вместо того, чтобы сразу разойтись по углам, обменялись ударами.

Незадлолго до окончания 3-го раунда Линарес отправил соперника в нокдаун. При этом Моралес попытался повиснуть на венесуэльце, но ничего из этого не вышло.

И, наконец, развязка пришлась на 4-й раунд, когда Линарес завершил нокаутом бой в свою пользу.

В 2018 году Линарес уже дрался с украинцем Василием Ломаченко и отправил в том поединке Ломаченко в нокдаун. Впрочем, украинец выстоял и ударом в печень нокаутировал Линареса. Теперь же венесуэльский боксер вызывает Ломаченко на реванш.

 

 

 

Видео: 

HIGHLIGHTS | Jorge Linares vs. Carlos Morales

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