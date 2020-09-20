Боксер, побывав в тяжелом нокдауне, полез драться в перерыве между раундами

Боксер очень сопротивлялся поражению, которое оказалось неизбежным.

В рамках вечера бокса в американском Анкасвилле в полусреднем весе (до 66,7 кг) встретились американец Джарон Эннис и Хуан Карлос Абреу из Доминиканской Респулики.

За 25 секунд до конца 5-го раунда Абреу пропустил увесистый апперкот и тяжело упал. Это было очень похоже на нокаут, однако на счет "семь" Абреу поднялся и сумел "выжить" до гонга на перерыв. Более того, Абреу показалось, что Эннис ударил его после гонга и полез драться, но был остановлен рефери.

Едва же начался 6-й раунд, Эннис стал добивать соперника, еще дважды уронил и победил нокаутом.

У Энниса это 26-я победа в 26-ти боях, при этом 24-я - нокаутом.

Ниже - боя. Вышеописанныя события - начиная с 19:30.