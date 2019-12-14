Боксер-супертяж выиграл три боя за один вечер

В Великобритании состоялся боксерский вечер супертяжей. При этом победителю пришлось трижды выходить в ринг.

Регламент турнира в городе Алтричем (графство Манчестер) был таков, что в течение одного вечера проходили сначала трехраундовые четвертьфинальние бои, затем - полуфинальные и, наконец - финал.

Победителем этого боксерского марафона стал британец Ник Уэбб. Он в четвертьфинале выиграл по очкам у Криса Хэйли, в полуфинале - нокаутом у Дэнни Витакера и, наконец, в финале - по очкам у Марка Беннета.