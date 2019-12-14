Боксер-супертяж выиграл три боя за один вечер

14 декабря 2019 г. 19:29
Автор: Виталий Лабскир
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В Великобритании состоялся боксерский вечер супертяжей. При этом победителю пришлось трижды выходить в ринг.

Регламент турнира в городе Алтричем (графство Манчестер) был таков, что в течение одного вечера проходили сначала трехраундовые четвертьфинальние бои, затем - полуфинальные и, наконец - финал.

Победителем этого боксерского марафона стал британец Ник Уэбб. Он в четвертьфинале выиграл по очкам у Криса Хэйли, в полуфинале - нокаутом у Дэнни Витакера и, наконец, в финале - по очкам у Марка Беннета.

Видео: 

Nick Webb's road to the Golden Robe! Ultimate Boxxer Heavyweights

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