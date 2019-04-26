Боксеры "пободались" на дуэли взглядов

Накануне чемпионского боя соперники провели очень плотную дуэль взглядов.

В американском Инглвуде состоится бой, в котором чемпион мира во 2-м наилегчайшем весе Срисакет Сон Рунгвисаи из Таиланда будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии WBC в поединке против мексиканца Хуана Франсиско Эстрады.

На церемонии взвешивания боксеры с запасом уложились в лимит весовой категории (52,2 кг). Вес Эстрады составил 51,9 кг, Рунгисваи - 51,8 кг.

Затем соперники пристально-пристально посмотрели друг другу в глаза и при этом даже слегка "пободались".