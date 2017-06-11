Болельщики выскочили в ринг бить бойца, направившего соперника в нокаут

11 июня 2017 г. 12:27
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В Париже на турнире по смешанным единоборствам Glory 42 произошел скандал с нокаутом и дракой.

В поединке встречались голландец Мертель Гронхарт и армянин Арут Григорян.

Во вторм раунде Григорян пропустил удар коленом в голову, после чего отвернулся от Гронхарта спиной и, не защищаясь, пошел в свой угол.

При этом рефери бой не останавливал.

Гронхарт подобрался сзади к беззащитному Григоряну и нанес удар, после которого армянский спортсмен оказался в глубоком нокауте.

Так голландец победил, формально не нарушив никаких правил, и стал радоваться своей победе.

Но тут в ринг выскочили болельщики, судя по всему поклонники Григоряна и стали бить Гронхарта, посчитав, что он одержал победу подлым приемом.

Голландцу оставалось лишь защищаться и пытаться принимать поменьше ударов в ходе этого избиения.

 

Видео: 

Murthel Groenhart KO's Harut Grigorian "Defend Yourself At All Times" Groenhart gets attacked

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