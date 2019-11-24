Бум! Правой в челюсть. Уайлдер нокаутировал Ортиcа сокрушительным ударом

Американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер, не знающий поражений на профессиональном ринге, в 10-й раз защищитил свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер боксировал в Лас-Вегасе против беглого кубинца Луиса Ортиса. Это был уже второй их бой. В первом - в марте прошлого года, Уайлдер победил нокаутом в 10-м раунде.

На сей раз все закончилось за 6 секунд до завешения 7-го раунда. В этот момент Уайлдер пробил правым в челюсть, и от этого мощнейшего одиночного удара Ортис упал и оказася в нокауте. Ниже - видео 7-го раунда.

Следует отметить, что после 6-ти раундов Ортис вел в счете на карточках всех судей - 58-56 и дважды по 59-55. Но Уайлдер в очередной раз продемонстрировал, что он великолепный панчер.

Это 42-я победа Уайлдера (при этом 41-я нокаутом) в 43 проведенных боях. Еще один поединок - против британца Тайсона Фьюри Уайлдер свел к ничьей. Не исключено, что Фьюри вновь станет соперником Уайлдера в ближайшем бою.