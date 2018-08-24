Бывшие футболисты харьковских клубов "Металлист" и "Гелиос" трудоустроились в Крыму

24 августа 2018 г. 15:37
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Бывший футболист харьковского "Металлиста" 30-летний уроженец Керчи Сергей Курилов заключил контракт с командой крымской футбольной лиги "Кызылташ" (Бахчисарай). Бывший футболист харьковского "Гелиоса" 25-летний уроженец Макеевки Илья Глушицкий стал футболистом "Океана" из Керчи.

У Курилова два гражданства - украинское и российское. Последним его клубом был российский "Факел" (Воронеж).

О российском гражданстве Глушицкого официально ничего не известно. Глушицкий выступал за "Гелиос" с 2016-го года до завершения существования этого харьковского клуба.

Остается еще добавить, что в тренерский штаб керченского "Океана" входит крымчанин Сергей Есин, который с 2013 по 2015 годы был главным тренером харьковского "Гелиоса". После аннексии Россией Крыма Есин вернулся в свою родную Керчь и трудосутроился в местном футбольном клубе "Океан".

 

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