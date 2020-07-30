Бывший футболист "Металлиста" выиграл и поднял над головой Кубок Турции

30 июля 2020 г. 15:50
Автор: Виталий Лабскир
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Один из лидеров харьковского "Металлиста" времен Мирона Маркевича - аргентинский полузащитник Хосе Соса ныне капитан турецкого "Трабзонспора". "Трабзонспор" добыл трофей - Кубок Турции. Его, на правах капитана, поднял над головой именно Соса.

В финале розыгрыша Кубка Турции "Трабзонспор" встречался с "Аланьяспором" и одержал победу - 2:0.

На 25-й минуте Соса начал голевую атаку, приведшую к первому голу. Соса из центра поля отдал гениальный пас на Александреа Серлота. После чего Серлот выдал голевую передачу на Абдулкадира Омюра, и Омюр открыл счет. На 10-й минуте, компенсированной к основному времени матча Серлот результат удвоил.

"Трабзонспор" завоевал Кубок Турции в 9-й раз в своей истории.

Видео: 

Trabzonspor - A. Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Maçının Özeti

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