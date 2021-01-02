Бывший главный тренер харьковского "Металлиста 1925" трудоустроился в Грузии

Нашелся спрос на услуги 44-летнего украинского футбольного специалиста Андрея Демченко.

Грузинский футбольный клуб "Дила" (Гори), занявший в 2020-м году 3-е место в чемпионате Грузии соообщил на своем официальном сайте, что Демченко стал главным тренером "Дилы". При этом отмечено, что Демченко в основном использует в построении своих команд игровую схему 4-1-4-1 . В некоторых матчах также применяются тактические схемы 4-3-3 и 4-2-3-1 .