 

C большим ажиотажем и фейерверком

07 августа 2019 г. 12:15
Автор: Виталий Лабскир
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Самый титулованный футболист в истории бразильский защитник Дани Алвес представлен болельщиками своего нового клуба - бразильского «Сан-Паулу».

На презентацию, состоявшуюся на стадионе, пришли 40 тысяч фанатов. Они увидели шоу с пиротехникой и фейерверками.

Дани Алвес футболку с 10-м номером получил от Кака.

Также в ходе презендации Алвеса были показаны записанные видеообращения к нему от партнера по сборной Бразилии Каземиро и бывшего партнера по испанской «Барселоне» Лионеля Месси.

36-летний Алвес является самым титулованным футболистом в истории, поскольку он выиграл 40 престижных трофеев.

 

 

Видео: 

El MORUMBI estalló cuando apareció DANI ALVES y MESSI

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