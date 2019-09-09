 

Чемпионат Уругвая по футболу выиграла команда, не побеждавшая никогда в своей 104-летней истории

09 сентября 2019 г. 17:16
Автор: Виталий Лабскир
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В 1915 году в столице Уругвая Монтевидео была основана команда, получившая название "Ливерпуль". В 1919 году "Ливерпуль" вышлел в высший дивизион чемпионата Уругвая, и с тех пор не завоевал ни одного трофея. И, вот, произошло историческое событие.

В финальном мтаче за титул чемпиона Уругвая-2019 "Ливерпуль" встречался с "Ривер Плейт".

Основное время матча и овертайм завершились вничью - 2:2. После чего была назначена серия послематчевых пенальти (она ниже на видео). "Ливерпуль" одержал в этой футбольной лотерее победу 5:4 и впервые в своей 104-летней истории стал чемпионом Уругвая по футболу.

Видео: 

PENALES LIVERPOOL URU VS RIVER PLATE UR PENALES FINALISIMA URUGUAY TORNEO INTERMEDIO FINALISIMA 2019

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