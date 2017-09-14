Чемпионы России по гандболу рассказали, как с опасением ехали в Харьков

Вслед за состоявшимся накануне в Харькове матчем футбольной Лиги Чемпионов - "Шахтер" (Донецк) - "Наполи" (Неаполь), сегодня Харьков примет матч гандбольной Лиги Чемпионов. Причем матч весьма специфический - между чемпионами Украины и России - запорожским "Мотором" и подмосковными "Чеховскими медведями".

Организаторы гандбольной Лиги Чемпионов решили не разводить украинскую и российскую команды. В результате "Мотор" и "Чеховские медведи" попали в одну группу.

Пока в Запорожье достраиватеся споркомплекс, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к проведению матчей гандбольной Лиги Чемпионов, "Мотор" проводит свои домашние поединки в Харькове.

Вот как на официальном сайте "Чеховских медведей" был описан приезд российской гандбольной команды в Харьков:

Путешествие подмосковной команды в Харьков прошло по необычному маршруту. Сначала полтора часа от Чехова до вокзала города Тула, а оттуда уже на украинском поезде до второго по величине города Украины. Некоторые опасения были у всей нашей делегации относительно пересечения украинской границы, ведь игра "Мотор" - "Чеховские медведи" станет первой встречей команд двух стран по игровым видам после событий февраля 2014 года! К тому же проблемы на харьковском вокзале были в июне у сборной России по боксу, приехавшей на чемпионат Европы, проходивший в том же зале, где завтра пройдёт гандбольный матч. Но наши страхи оказались напрасными во многом благодаря администрации клуба "Мотор", которая заблаговременно подала необходимые документы в соответствующие структуры своей страны. Всё оформление для перехода границы и получения заветных штампов заняло не более получаса. Затем в сопровождении пограничников всю делегацию проводили в клубный автобус "Мотора". который отправился в путь вслед за машиной патрульной полиции с мигалкой. Наша команда разместилась в комфортабельном отеле в парке на окраине города, единственным недостатком которого является отдаленность от Дворца спорта "Локомотив", лучшей крытой спортивной арены города. В гостинице по большей части была слышна итальянская речь. Главное спортивное событие в Харькове - матч футбольной Лиги чемпионов "Шахтёр" - "Наполи", и некоторые неаполитанские фанаты выбрали наш отель, от которого до стадиона не так далеко.

Следует еще добавить, что "Чеховские медведи" на своей старнице в YouTube разместили видеоматериал под названием: "Скоро! Битва между Украиной и Россией!", где гандболисты и тренер российской команды тоже, в том числе, рассказывают о своих опасениях из-за поездки в Харьков.