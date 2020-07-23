Чемпионы! Вручение титула и мощнейшее празднование

Футбольный клуб "Ливерпуль" 30 лет спустя после предыдущего аналогичного триумфа стал чемпионом Англии по футболу.

"Ливерпуль" досрочно гарантировал себе 1-е место в английской Премьер-Лиге. Золотые же награды и чемпионский трофей были вручены после матча предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-Лиги. В этом матче "Ливерпуль" на домашней арене "Энфилд" выиграл у лондонского "Челси" с хоккейным счетом - 5:3.

"Энфилд" вмещает 54 тысячи зрителей и наверняка был бы забит до отказа, но из-за коронавируса трибуны были пусты, а фаны "Ливерпуля" радовались за свою команду за пределами футбольной арены.