Чемпионы! Вручение титула и мощнейшее празднование

23 июля 2020 г. 12:25
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольный клуб "Ливерпуль" 30 лет спустя после предыдущего аналогичного триумфа стал чемпионом Англии по футболу.

"Ливерпуль" досрочно гарантировал себе 1-е место в английской Премьер-Лиге. Золотые же награды и чемпионский трофей были вручены после матча предпоследнего, 37-го тура  английской Премьер-Лиги. В этом матче "Ливерпуль" на домашней арене "Энфилд" выиграл у лондонского "Челси" с хоккейным счетом - 5:3.

"Энфилд" вмещает 54 тысячи зрителей и наверняка был бы забит до отказа, но из-за коронавируса трибуны были пусты, а фаны "Ливерпуля" радовались за свою команду за пределами футбольной арены.

Видео: 

CHAMPIONS! Liverpool's Premier League trophy lift

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