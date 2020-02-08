Чудовищная серия послематчевых пенальти. Футболисты не забили 9 раз подряд

Удивительной вышла развязка матча за Суперкубок Японии по футболу.

В поединке за трофей встречались чемпион страны "Йокогама Маринос" и обладатель национального кубка ""Виссел Кобе".

Основное время матча завершилось результативной ничьей - 3:3. После чего для выявления сильнейшего команды стали бить послематчевые пенальти.

Сначала по два 11-метровых удара результативно исполнили футболисты обеих команд. В том числе за "Виссел Кобе" забил знаменитый испанский футболист этой команды Андрес Иньеста. А дальше были нереализованы 9(!) подряд пенальти. И, наконец, эту чудовищную серию завершил результативным ударом футболист "Виссел Кобе" Хотару Ямагути.

Таким образом, "Виссел Кобе" победил по пенальти 3-2 и стал обладателем Суперкубка Японии-2020.

Остается еще добавить, что для 35-летнего Иньесты это уже 34-й трофей на клубном уровне. Иньеста - 9-кратный чемпион Испании в сотсаве "Барселоны", 7-кратный обладатель Суперкубка Испании, 6-кратный обладатель кубка Испании, 4 раза он становился победителем Лиги Чемпионов, по 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, один раз - кубок Японии, и, вот, теперь - еще и суперкубок Японии. Помимо 34 завоеванных клубных трофеев, Иньеста еще и чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании.