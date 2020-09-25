Чудовищный нокаут через минуту после начала первого раунда. Впечатлительным - не смотреть

Безусловный претендент на нокаут года.

В американском Майами (штат Флорида) состоялся вечер бокса, в котором в рамках легчайшего веса (до 53,5 кг) дрались никарагуанец Мелвинг Лопес и Ейсон Варгас из Колумбии.

Хотя весовая категория легчайшая, нокаут вышел тяжелейший. Ровно через минуту после начала первого раунда Лопес пробил левой в подбородок Варгасу, и колумбийский боксер в буквальном смысле упал, как подкошенный.

После чего нокаутированный Варгас еще долго приходил в себя. Но, благо, сумел выйти на объявление результата боя, а затем и смог самостоятельно покинуть ринг.

Момент чудовищного нокаута на 2:55. Слишком впечатлительным людям смотреть не рекомендуется.