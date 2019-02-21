Cкандал на чемпионате мира. Российский лыжник, проиграв норвежцу, попытался его побить

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде россиянин Сергей Устюгов, не попав в финал в спринте, решил сорвать свою злость на сопернике из Норвегии Йоханнесе Клебо.

В полуфинале, в котором бежали и Устюгов и Клебо, норвежец стал вторым, пробившись, тем самым, в финал, а россиянин - пятым и остался без участия участия в финальном заезде.

По завершении полуфинала Устюгов решил, что причина его фиаско - некорректное поведение Клебо на трассе. В результате Устюгов устроил разборки - сначала толкнул Клебо. Затем - похлопал по лицу. Клебо на агрессию российского лыжника никак не отвечал.

В итоге Устюгову, а не Клебо, судьи дали жёлтую карточку за маневр на лыжне с нарушением правил. Крое того, Устюгова, вероятно, еще ожидают санкции за рукоприкладство в финишной зоне.

Остается добавить, что Клебо после случившегося скандала выиграл финальный заезд и стал чемпионом мира.