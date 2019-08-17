 

Cлишком близкая дуэль взглядов перед матчем-реваншем

17 августа 2019 г. 15:37
Автор: Виталий Лабскир
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Два знаменитых бойца смешанных единоборств проведут матч-реванш спустя 11 месяцев после нокаута в  первом бою.

Речь идет об американцах Стипе Миочиче и Даниэле Кормье. Их первый юой состоялся в июле прошлого года и тогда Кормье нокаутировал Миочича за 30 секунд до конца первого раунда.

С тех пор Миочич больше не выходил в октагон. И, вот, предстоит матч-реванш в рамках турнира UFC 241 в американском Анахайме.

Пока же, в ходе дуэли вглядов, Кормье слишком близко подошел к Миочичу, но, в целом, все прошло достаточно мирно.

Ниже - нынешняя дуэль взглядов и прошлогодний бой, в котором Кормье нокаутировал Миочича.

Видео: 

UFC 241: Weigh-in Faceoffs

UFC 241 Free Fight: Daniel Cormier vs Stipe Miocic 1

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