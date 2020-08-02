CМИ: Маркевич начал тренировать "Мариуполь", Скрипник возглавил "Днепр-1"

02 августа 2020 г. 17:30
Автор: Виталий Лабскир
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Вслед за киевским "Динамо", поменявшим главного тренера и назначивим на этот пост Мирчу Луческу, новые главные тренеры появились еще у двух команд украинской Премьер-Лиги.

Так, как сообщает Meta-Ratings, 42-летний Остап Маркевич уже прибыл в Мариуполь, познакомился с командой ФК "Мариуполь" и провел с ней первую тренировку. При этом ожидается, что официально о том, что Маркевич-младший возглавит азовский клуб, будет объявлено 3 августа. Помощниками Остапа Маркевича станут тренеры, которые работали с ним в тренерском штабе одесского «Черноморца».

Также 3 августа, согласно информации того же ресурса,  СК «Днепр-1» начнет подготовку к чемпионату с новым главным тренером. На первом занятии команде должен быть представлен Виктор Скрипник, который в минувшем сезоне тренировал луганскую «Зарю».

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