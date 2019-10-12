 

Cвитолина гарантировала себе место в итоговом турнире 8-ми сильнейших теннисисток

12 октября 2019 г. 19:06
Автор: Виталий Лабскир
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, уже точно не опустится в чемпионской гонке ниже 8-го места в мировом рейтинге до итогового турнира сезона, который пройдет с 27 октября по 3 ноября  в китайском Шэньчжене, а, соответственно, Элина обеспечила себе право участия в этом турнире.

После того, как одна из конкуренток Свитолиной за место в первой восьмерке Кики Бертенс из Голландии проиграла в четвертьфинале турнира в австрийском Линце американке Кори Гауфф, стало очевидно, что Свитолину, идущую в чемпионской гонке на 7-м месте, может теперь обойти только из соперниц за попадание на итоговфй турнир - либо Бертенс, либо Белинда Бенчич из Швейцарии.

Свитолина уже третий сезон подряд отбирается на итоговый турнир WTA года 8-ми лучших теннисисток. Причем в минувшем сезоне Свитолина выиграла такой турнир.

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